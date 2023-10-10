Донетчина: враг накрыл Авдеевку из "Градов" и артиллерии, в области повреждены дома и инфраструктурный объект
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. За прошедшие сутки армия рф продолжила наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. Враг применил авиацию, РСЗО «Град» и артиллерию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области и и.о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза.
Детали
На Донецком направлении в Марьинской громаде 1 человек погиб в Константиновке, 2 ранены в Елизаветовке. Очеретино трижды обстреляно Ураганами - разрушен дом.
Авиаудар нанесли оккупанты по Авдеевке, а после накрыли город из "Градов" и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом.
На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 5 домов: 3 в Дилиевке, 1 в Торецке и Дачном.
Также в Торецке поврежден инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома.
На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Северске, обстреляны Торское и Заречное Лиманской громады.
Дополнение
Кроме того, сегодня утром Авдеевка подверглась артиллерийскому и танковому обстрелам армии рф. Информации о пострадавших не поступало, добавили в полиции.