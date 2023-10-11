россияне активизировали наступательные действия на Авдеевском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. российские войска активизировались на Авдеевском направлении, интенсивно обстреливая позиции Сил обороны Украины из различного вида вооружения. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, пишет УНН.
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Отмечается, что враг интенсивно обстреливает позиции Сил обороны из танков, РСЗО, минометов, ствольной артиллерии. Также наносит удары дронами-камикадзе и авиацией.
Против военнослужащих Госпогранслужбы и ВСУ продолжают удерживать занимаемые позиции и отражают атаки захватчиков, указали в ГПСУ.
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Сегодня, 11 октября, Авдеевка Донецкой области подверглась массированной атаке армии рф. россияне атаковали город около 10 ракетами. Известно об одном погибшем, есть раненые.
По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, началась новая битва за город.