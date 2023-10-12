россияне третий день массово атакуют Авдеевку - глава ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Третьи сутки не утихают бои вокруг Авдеевки. О деталях российских атак в эфире телемарафона рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, пишет УНН.
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«Третьи сутки не утихают бои вокруг города, не утихают обстрелы, как по позициям, так и по самому городу. Ночь эта прошла более или менее спокойно. Именно по городу было несколько небольших обстрелов. 2:55 состоялся ракетный удар очередной. Сегодня первый, но за прошедшие двое суток это уже где-то 30, 35-ый. Честно говоря даже уже сбились со счетов», - сказал Виталий Барабаш.
Детали
По его словам, 10 октября состоялась самая массированная атака на Авдеевку с момента полномасштабного вторжения. Врагом было задействовано очень много бронированной техники. Сначала пошло примерно 50 единиц техники и около 2000 личного состава противника.
Как отметил Барабаш, вчера день был по другому сценарию. Войско рф в основном для штурмовых действий использовало пехоту, а не технику. Оккупанты высаживали свой десант группами по 20-30 человек и одновременно выдвигались на 10-12 направлений к украинской линии. По словам Барабаша, ситуация не простая, но контролируемая.
Дополнение
российские войска активизировались на Авдеевском направлении, интенсивно обстреливая позиции Сил обороны Украины из различного вида вооружения.