Сили оборони тримають свої позиції в Авдіївці - Зеленський

Цитата

«Авдіївка. Тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам’ятати», - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що на Авдіївському напрямку українськи захисники мужньо тримають оборону. За минулого добу вони відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сіверного та південніше Первомайського Донецької області.