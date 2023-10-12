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Сили оборони тримають свої позиції в Авдіївці - Зеленський

Сили оборони тримають свої позиції в Авдіївці - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеенлский заявив, що українські військові утримують свої позіції в Авдіївці Донецької області, де останні дні точаться тяжкі бої, повідомляє УНН.

Цитата

«Авдіївка. Тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам’ятати», - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що на Авдіївському напрямку українськи захисники мужньо тримають оборону. За минулого добу вони відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сіверного та південніше Первомайського Донецької області.

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