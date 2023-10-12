Силы обороны держат свои позиции в Авдеевке - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент Владимир Зеенлский заявил, что украинские военные удерживают свои позиции в Авдеевке Донецкой области, где последние дни идут тяжелые бои, сообщает УНН.
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«Авдеевка. Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится эта война. Должны все об этом помнить», - написал Зеленский в Telegram.
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Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что на Авдеевском направлении украинские защитники мужественно держат оборону. За прошедшие сутки они отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.