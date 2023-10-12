Українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбиваючи десятки атак противника - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень з противником. Про це та загальну ситуацію на лінії зіткнення розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише УНН.
Цитата
«На Авдіївському напрямку українськи захисники мужньо тримають оборону. За минулого добу вони відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сіверного та південніше Первомайського Донецької області», - сказав він.
Деталі
Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Бахмутському на Мелітопольському напрямках.
При цьому на Мелітопольському напрямку українські підрозділи покращили своє тактичне положення в районах західніше Роботиного Запорізьської області, вказав речник.
Також Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, де вони завдали окупаційним військам втрат в живій силі та техніці та, зі слів речник Генштабу, мали успіх східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також на Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки противника в районі Андріївки.
На Мар'їнському напрямку захисники минулої доби успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Маріїнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати потужний наступ противника в районах Макіївки Луганської області, Торського та Серебрянського лісництва Донецької області. Там українські воїни відбили понад 15 атак ворога.
На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої ниви та південно-східніше Вугледара. На Запорізькому нарямку наші захисники стримують ворога в районі Вербового.
На Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по росіянах – Генштаб