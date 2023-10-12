Украинские воины держат оборону на Авдеевском направлении, отражая десятки атак противника - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений с противником. Об этом и общей ситуации на линии соприкосновения рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет УНН.
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«На Авдеевском направлении украинские защитники мужественно держат оборону. За прошедшие сутки они отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области», - сказал он.
Детали
Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском на Мелитопольском направлениях.
При этом на Мелитопольском направлении украинские подразделения улучшили свое тактическое положение в районах западнее Работино Запорожской области, указал спикер.
Также Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, где они нанесли оккупационным войскам потери в живой силе и технике и, по словам спикера Генштаба, имели успех восточнее Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Также на Бахмутском направлении украинские защитники отбили атаки противника в районе Андреевки.
На Марьинском направлении защитники за прошедшие сутки успешно отбили более 10 атак врага в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать мощное наступление противника в районах Макеевки Луганской области, Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. Там украинские воины отбили более 15 атак врага.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара. На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе Вербового.
На Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.
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