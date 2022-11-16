Во время массированного обстрела Украины россияне повредили около 30 объектов – Монастырский

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"Где-то около 30-ти объектам нанесен ущерб. Это и частные дома, и объекты критической инфраструктуры. Везде работает полиция. Можно сказать, что в большинстве случаев наша ПВО сработала", – сказал Монастырский.

Напомним

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что 15 ноября россияне нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Он назвал ситуацию "критической". Больше всего попаданий зафиксировали в центре и на севере.

В частности, были повреждены высоковольтные подстанции и ТЭЦ.