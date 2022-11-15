Масований ракетний обстріл України: вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ

Цитата

«російські терористи сьогодні вкотре продемонстрували своє так зване бажання перемовин. Черговий масований ракетний удар під час саміту G20.Окупанти знову атакували українську енергосистему. Вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ. У центральному та східному регіонах задіяні графіки аварійних відключень. У Києві — спеціальні графіки екстрених відключень. Знеструмлення спостерігаються майже в усіх регіонах», - написав Шмигаль у Telegram.

Доповнення

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомляв, що росіяни завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

Українською протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе.