Масований ракетний обстріл України: вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Під час сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу України було вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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«російські терористи сьогодні вкотре продемонстрували своє так зване бажання перемовин. Черговий масований ракетний удар під час саміту G20.Окупанти знову атакували українську енергосистему. Вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ. У центральному та східному регіонах задіяні графіки аварійних відключень. У Києві — спеціальні графіки екстрених відключень. Знеструмлення спостерігаються майже в усіх регіонах», - написав Шмигаль у Telegram.
Доповнення
Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомляв, що росіяни завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.
Українською протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе.