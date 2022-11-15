Массированный ракетный обстрел Украины: поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во время сегодняшнего массированного ракетного обстрела Украины были поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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«российские террористы сегодня еще раз продемонстрировали свое так называемое желание переговоров. Очередной массированный ракетный удар во время саммита G20. Оккупанты снова атаковали украинскую энергосистему. Поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ. В центральном и восточном регионах задействованы графики аварийных отключений. В Киеве — специальные графики экстренных отключений. Отключения наблюдаются почти во всех регионах», - написал Шмыгаль в Telegram.
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Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сообщал, что россияне нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.
Украинской противовоздушной обороной уничтожено 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.