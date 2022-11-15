Ситуація критична, найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі: в ОП про ракетні удари рф

Цитата

«російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні», - написав Тимошенко.

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Він зазначив, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

«Споживайте електроенергію помірно і тримаймося! Терористи все одно будуть переможені», - додав Тимошенко.

Доповнення

Окупанти вдарили по енергетичній структурі Житомира, в місті зникло світло.