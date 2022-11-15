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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Ситуація критична, найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі: в ОП про ракетні удари рф

Ситуація критична, найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі: в ОП про ракетні удари рф

Київ • УНН

 • 519934 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. росіяни завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

«російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні», - написав Тимошенко.

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Він зазначив, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

«Споживайте електроенергію помірно і тримаймося! Терористи все одно будуть переможені», - додав Тимошенко.

Доповнення

Окупанти вдарили по енергетичній структурі Житомира, в місті зникло світло.

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