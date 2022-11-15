Ситуація критична, найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі: в ОП про ракетні удари рф
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. росіяни завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, передає УНН.
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«російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні», - написав Тимошенко.
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Він зазначив, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
«Споживайте електроенергію помірно і тримаймося! Терористи все одно будуть переможені», - додав Тимошенко.
Доповнення
Окупанти вдарили по енергетичній структурі Житомира, в місті зникло світло.