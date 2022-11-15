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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Київ перевели на екстрені відключення світла - ДТЕК

Київ перевели на екстрені відключення світла - ДТЕК

Київ • УНН

 • 692317 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Києві відбуваються екстрені відключення світла, повідомили на сайті ДТЕК Київські електромережі, що надає послугу у регіоні, пише УНН.

Цитата

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Доповнення

Раніше вводили у Києві та 8 областях графіки відключення на 15 листопада.

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