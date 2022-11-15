Київ перевели на екстрені відключення світла - ДТЕК

Цитата

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Доповнення

Раніше вводили у Києві та 8 областях графіки відключення на 15 листопада.