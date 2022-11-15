Київ перевели на екстрені відключення світла - ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Києві відбуваються екстрені відключення світла, повідомили на сайті ДТЕК Київські електромережі, що надає послугу у регіоні, пише УНН.
Цитата
"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.
Доповнення
Раніше вводили у Києві та 8 областях графіки відключення на 15 листопада.