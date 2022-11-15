Киев перевели на экстренные отключения света - ДТЭК

Цитата

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Дополнение

Ранее вводили в Киеве и 8 областях графики отключения на 15 ноября.