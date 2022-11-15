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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Окупанти вдарили по енергетичній структурі Житомира, в місті зникло світло

Окупанти вдарили по енергетичній структурі Житомира, в місті зникло світло

Київ • УНН

 • 374724 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські окупанти завдали два ракетних удари по Житомиру, по енергетичній структурі. Місто наразі без світла. Про це в Telegram повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, інформує УНН.

Цитата

«Ворог завдав два ракетних удари по Житомиру, по енергетичній структурі Житомира. Наші енергетики роблять все можливе. Поки що місто залишається без електричної енергії повністю», - розповів Сухомлин.

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