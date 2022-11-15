Окупанти вдарили по енергетичній структурі Житомира, в місті зникло світло

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«Ворог завдав два ракетних удари по Житомиру, по енергетичній структурі Житомира. Наші енергетики роблять все можливе. Поки що місто залишається без електричної енергії повністю», - розповів Сухомлин.

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