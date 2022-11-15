Окупанти вдарили по енергетичній структурі Житомира, в місті зникло світло
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські окупанти завдали два ракетних удари по Житомиру, по енергетичній структурі. Місто наразі без світла. Про це в Telegram повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, інформує УНН.
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«Ворог завдав два ракетних удари по Житомиру, по енергетичній структурі Житомира. Наші енергетики роблять все можливе. Поки що місто залишається без електричної енергії повністю», - розповів Сухомлин.
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