У низці областей України повітряна тривога: повідомляють про масовий пуск ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У низці областей України, зокрема півдня та сходу, оголошено повітряну тривогу. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф, пише УНН.
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"Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району волгоград-астрахань. Ймовірні дві хвилі. Цілі в Україні не відомі", - написав Вілкул у Telegram.
Також про запуск ракет повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім: "Ракети у повітрі. В укриття".
Доповнення
Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари.