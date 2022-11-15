У низці областей України повітряна тривога: повідомляють про масовий пуск ракет

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"Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району волгоград-астрахань. Ймовірні дві хвилі. Цілі в Україні не відомі", - написав Вілкул у Telegram.

Також про запуск ракет повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім: "Ракети у повітрі. В укриття".

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Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари.