В ряде областей Украины воздушная тревога: сообщают о массовом пуске ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В ряде областей Украины, в частности юга и востока, объявлена воздушная тревога. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф, пишет УНН.
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"Кривой Рог. Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района волгоград-астрахань. Вероятны две волны. Цели в Украине не известны", - написал Вилкул в Telegram.
Также о запуске ракет сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким: "Ракеты в воздухе. В укрытие".
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За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара.