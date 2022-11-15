В ряде областей Украины воздушная тревога: сообщают о массовом пуске ракет

Детали

"Кривой Рог. Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района волгоград-астрахань. Вероятны две волны. Цели в Украине не известны", - написал Вилкул в Telegram.

Также о запуске ракет сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким: "Ракеты в воздухе. В укрытие".

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За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара.