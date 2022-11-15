На Житомирщині працює ППО – голова ОВА

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"Зберігайте спокій! На території Житомирщини працює ППО! Вчергове наголошую про цілковиту заборону на фото- та відеофіксацію роботи протиповітряної оборони та падіння уламків", - написав Бунечко.

Він закликав залишатися в укриттях.

Нагадаємо

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про нову хвилю запуску ворожих ракет.

У низці областей України було оголошено повітряну тривогу, потім вона поширилася на всі області України. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95.