На Житомирщині працює ППО – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На території Житомирської області працює ППО. Про це в Telegram повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише УНН.
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"Зберігайте спокій! На території Житомирщини працює ППО! Вчергове наголошую про цілковиту заборону на фото- та відеофіксацію роботи протиповітряної оборони та падіння уламків", - написав Бунечко.
Він закликав залишатися в укриттях.
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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про нову хвилю запуску ворожих ракет.
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