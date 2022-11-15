В Житомирской области работает ПВО – глава ОВА

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"Сохраняйте спокойствие! На территории Житомирской области работает ПВО! В очередной раз подчеркиваю полный запрет на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны и падение обломков", – написал Бунечко.

Он призвал оставаться в укрытиях.

Напомним

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о новой волне запуска вражеских ракет.

В ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога, затем она распространилась на все области Украины. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95.