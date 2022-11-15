В Житомирской области работает ПВО – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На территории Житомирской области работает ПВО. Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.
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"Сохраняйте спокойствие! На территории Житомирской области работает ПВО! В очередной раз подчеркиваю полный запрет на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны и падение обломков", – написал Бунечко.
Он призвал оставаться в укрытиях.
Напомним
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о новой волне запуска вражеских ракет.
В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, затем она распространилась на все области Украины. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95.