Ворожа атака на Україну: повідомляють про нову хвилю запусків ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про нову хвилю запуску російськими окупантами ракет, пише УНН.
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Так, Кім написав у Telegram, що рашисти "третю хвилю випустили ракет" і закликав залишатися в укриттях.
"Тварини. Можуть лише по житлових містах стріляти. Все відновимо. За всіх помстимось. Наше ППО/ПРО - бест!" - перед цим зауважив Кім, додавши, що "ще у повітрі є".
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У низці областей України було оголошено повітряну тривогу, потім вонапоширилася на всі області України. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.