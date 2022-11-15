Вражеская атака на Украину: сообщают о новой волне запусков ракет

Детали

Так, Ким написал в Telegram, что рашисты "третью волну выпустили ракет" и призвал оставаться в укрытиях.

"Твари. Могут только по жилым городам стрелять. Все восстановим. За всех отомстим. Наше ПВО/ПРО - зе бест!" – перед этим заметил Ким, добавив, что "еще в воздухе есть".

Ранее

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, затем она распространилась на все области Украины. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.