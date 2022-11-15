Оккупанты ударили по энергетической структуре Житомира, в городе пропал свет

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«Враг нанес два ракетных удара по Житомиру, по энергетической структуре Житомира. Наши энергетики делают всё возможное. Пока что город остается без электрической энергии полностью», - рассказал Сухомлин.

Ранее

На территории Житомирской области работает ПВО.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о новой волне запуска российскими оккупантами ракет.

В ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога, затем она распространилась на все области Украины. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.