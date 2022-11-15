Оккупанты ударили по энергетической структуре Житомира, в городе пропал свет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Житомиру, по энергетической структуре. Город без света. Об этом в Telegram сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, передает УНН.
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«Враг нанес два ракетных удара по Житомиру, по энергетической структуре Житомира. Наши энергетики делают всё возможное. Пока что город остается без электрической энергии полностью», - рассказал Сухомлин.
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