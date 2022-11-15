Повітряне командування: збито 73 із понад 90 крилатих ракет та 10 "Шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Українською протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
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«За попередніми даними протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що близько 14:30 15 листопада російські окупанти ударили по території України крилатими ракетами повітряного та морського базування.
До чергового терористичного акту проти української держави було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі чорноморського флоту росії та іранські ударні дрони-камікадзе "Shahed-136/131".
«Загалом було випущено було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе», - зазначається в повідомленні.
Повітряні Сили ЗС України зазначають, що як і передбачалось ворог подовжує атакувати високоточною зброєю об’єкти критичної інфраструктури України. Також, внаслідок рашистських ракетних ударів постраждали і багатоквартирні житлові будинки.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав сьогоднішній черговий масований ракетний удар по Україні демонстрацією слабкості й поразки агресора.