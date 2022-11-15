Демонстрація слабкості й поразки агресора: Шмигаль про масовані ракетні удари рф по Україні

Цитата

«російські терористи сьогодні вчергове продемонстрували так зване своє бажання перемовин і миру. Черговий масований ракетний удар. Обстріли без розбору, є влучання в житловий сектор. Намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру. І це все під час саміту G20. Це демонстрація слабкості й поразки агресора. Покарання за всі ці злочини для росії буде невідворотним», - сказав Шмигаль.

Доповнення

Ворог випустив по Україні більше 90 ракет, ППО збили 70.