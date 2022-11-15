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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Демонстрація слабкості й поразки агресора: Шмигаль про масовані ракетні удари рф по Україні

Демонстрація слабкості й поразки агресора: Шмигаль про масовані ракетні удари рф по Україні

Київ • УНН

 • 318110 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав сьогоднішній черговий масований ракетний удар по Україні демонстрацією слабкості й поразки агресора. Про це він повідомив під час засідання уряду, передає УНН.

Цитата

«російські терористи сьогодні вчергове продемонстрували так зване своє бажання перемовин і миру. Черговий масований ракетний удар. Обстріли без розбору, є влучання в житловий сектор. Намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру. І це все під час саміту G20. Це демонстрація слабкості й поразки агресора. Покарання за всі ці злочини для росії буде невідворотним», - сказав Шмигаль.

Доповнення

Ворог випустив по Україні більше 90 ракет, ППО збили 70.

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