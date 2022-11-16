Під час масованого обстрілу України росіяни пошкодили близько 30 об'єктів – Монастирський
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вчора, 15 листопада, внаслідок масштабного ракетного обстрілу українських міст росія завдала шкоди близько 30 об’єктам. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає УНН.
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"Десь близько 30-ти об'єктам завдано шкоду. Це і приватні будинки, і об'єкти критичної інфраструктури. Всюди працює поліція. Можна сказати, що в більшості випадків наша ППО спрацювала", – розповів Монастирський.
Нагадаємо
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 15 листопада росіяни завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Він назвав ситуацію "критичною". Найбільше влучань зафіксували в центрі та на півночі.
Зокрема, було пошкоджено високовольтні підстанції та ТЕЦ.