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Під час масованого обстрілу України росіяни пошкодили близько 30 об'єктів – Монастирський

Під час масованого обстрілу України росіяни пошкодили близько 30 об'єктів – Монастирський

Київ • УНН

 • 266112 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вчора, 15 листопада, внаслідок масштабного ракетного обстрілу українських міст росія завдала шкоди близько 30 об’єктам. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає УНН.

Цитата

"Десь близько 30-ти об'єктам завдано шкоду. Це і приватні будинки, і об'єкти критичної інфраструктури. Всюди працює поліція. Можна сказати, що в більшості випадків наша ППО спрацювала", – розповів Монастирський.

Нагадаємо

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 15 листопада росіяни завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Він назвав ситуацію "критичною". Найбільше влучань зафіксували в центрі та на півночі.

Зокрема, було пошкоджено високовольтні підстанції та ТЕЦ.

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