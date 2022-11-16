Під час масованого обстрілу України росіяни пошкодили близько 30 об'єктів – Монастирський

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"Десь близько 30-ти об'єктам завдано шкоду. Це і приватні будинки, і об'єкти критичної інфраструктури. Всюди працює поліція. Можна сказати, що в більшості випадків наша ППО спрацювала", – розповів Монастирський.

Нагадаємо

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 15 листопада росіяни завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Він назвав ситуацію "критичною". Найбільше влучань зафіксували в центрі та на півночі.

Зокрема, було пошкоджено високовольтні підстанції та ТЕЦ.