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песков заявил, что кремль готовится к встрече в Стамбуле, но не уточнил, полетит ли путин лично

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Представитель путина заявил, что рф готовится к переговорам в Стамбуле, но окончательное решение об участии путина еще не принято. Зеленский готов говорить только с ним.

песков заявил, что кремль готовится к встрече в Стамбуле, но не уточнил, полетит ли путин лично

пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков сообщил, что кремль продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле. Российская сторона объявит о том, кто будет представлять россию на переговорах с Украиной, как только путин сочтет это необходимым.

Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Ранее росСМИ распространяли слухи, что путин не полетит в Стамбул для переговоров с Владимиром Зеленским. Сообщалось, что "служба безопасности президента" не планирует визит российского диктатора в Турцию. При этом сообщалось, что к полету в Стамбул готовят борт летного отряда "россия" для Лаврова и Ушакова.

Также росСМИ писали, что в случае личной договоренности с президентом США Дональдом Трампом, решение о подготовке визита Путина может быть принято в любой момент.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на онлайн-встрече по координации действий для недопущения сборной рф к участию в ЧМ-2026 по футболу заявил, что россия пока что не демонстрирует политической воли относительно режима прекращения огня и завершения войны. "россия пока что не демонстрирует политической воли относительно режима прекращения огня и окончания войны", - отметил Ермак.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Владимир Зеленский будет вести переговоры в Стамбуле исключительно с российским диктатором владимиром путиным, поскольку только тот может принять решение прекратить войну против Украины.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Дональд Трамп
Михаил Подоляк
Андрей Ермак
Стамбул
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