пєсков заявив, що кремль готується до зустрічі в Стамбулі, але не уточнив, чи полетить путін особисто

речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков повідомив, що кремль продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі. Російська сторона оголосить про те, хто представлятиме росію на переговорах з Україною, щойно путін вважатиме це за потрібне.

Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Раніше росЗМІ ширили чутки, що путін не полетить до Стамбула для переговорів з Володимиром Зеленським. Повідомлялося, що "служба безпеки президента" не планує візит російського диктатора до Туреччини. При цьому повідомлялося, що до польоту до Стамбула готують борт льотного загону "росія" для Лаврова та Ушакова.

Також росЗМІ писали, що у разі особистої домовленості з президентом США Дональдом Трампом, рішення про підготовку візиту Путіна може бути прийняте у будь-який момент.

Доповнення

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на онлайн-зустріч з координації дій для недопущення збірної рф до участі в ЧС-2026 з футболу заявив, що росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та завершення війни."росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни", - зауважив Єрмак.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Володимир Зеленський вестиме переговори у Стамбулі виключно з російським диктатором володимиром путіним, оскільки лише той може прийняти рішення припинити війну проти України.