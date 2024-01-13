Первый визит нового министра именно в Киев свидетельствует о важном месте Украины в приоритетах Франции - Кулеба

Первый визит новоназначенного министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне именно в Киев является свидетельством важного места Украины в приоритетах французской политики. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с Сежурне, передает корреспондент УНН.

Важно, что господин Сежурне совершил свой первый визит именно в Украину, буквально на второй день после назначения. Кстати, насколько мне известно, впервые в истории французской дипломатии после Второй мировой войны первый визит глава осуществляет именно в Украину. И это тоже свидетельство важного места Украины в приоритетах французской политики - сказал Кулеба.

Дополнение

Сегодня утром прибыл в Киев новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.