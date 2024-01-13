Новий голова МЗС Франції прибув в Україну
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Франції перебуває в Києві, щоб посилити дипломатичну підтримку і підтвердити відданість Франції.
Сьогодні вранці прибув до Києва новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, повідомило МЗС Франції, пише УНН.
Стефан Сежурне прибув до Києва для своєї першої поїздки, щоб продовжити дипломатичні зусилля Франції та підтвердити її прихильність своїм союзникам і цивільному населенню
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