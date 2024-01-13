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Франція замовила 42 нових винищувачі Rafale

Франція замовила 42 нових винищувачі Rafale

Київ • УНН

 • 37117 перегляди

Франція замовила 42 нових винищувачі Rafale на суму 5 мільярдів євро, постачання яких розпочнеться 2027 року

Франція замовила 42 нових винищувачі Rafale, заявив у п'ятницю міністр оборони країни Себастьян Лекорню, передає УНН.

Новий рішучий крок зроблено із замовленням на 42 Rafale для ВПС. Це чудова новина для нашого суверенітету, нашої безпеки і для нашої армії, які виграють від додаткових Rafale з модернізованими оперативними можливостями

- написав Лекорню в соцмережі X.

Деталі

Перший із них буде поставлено 2027 року, пише AFP.

Як зазначається, ідеться про замовлення новітньої версії літаків Dassault вартістю 5 мільярдів євро (5,5 мільярда доларів), доводячи загальну кількість куплених Парижем літаків Rafale до 234.

Лекорню заявив, що це замовлення підтримає "понад 7000 робочих місць у більш ніж 400 компаніях" у Франції.

Доповнення

Оголошення, зроблене в п'ятницю, є першою великою закупівлею в межах плану військових закупівель Франції на 413 мільярдів євро на 2024-2030 роки.

Це збільшення на 40% порівняно з попереднім семирічним періодом, воно було ухвалене парламентом у липні минулого року.

"Я хочу, щоб Франція і далі мала збройні сили, які встановлюють стандарти для Європи", - заявив тоді президент країни Еммануель Макрон.

Замовлення надходить у той час, як Франція разом із Німеччиною та Іспанією створює програму з розроблення майбутнього реактивного винищувача Future Combat Air System (FCAS), який має замінити Rafale з 2040 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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