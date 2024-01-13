Франція замовила 42 нових винищувачі Rafale
Київ • УНН
Франція замовила 42 нових винищувачі Rafale на суму 5 мільярдів євро, постачання яких розпочнеться 2027 року
Франція замовила 42 нових винищувачі Rafale, заявив у п'ятницю міністр оборони країни Себастьян Лекорню, передає УНН.
Новий рішучий крок зроблено із замовленням на 42 Rafale для ВПС. Це чудова новина для нашого суверенітету, нашої безпеки і для нашої армії, які виграють від додаткових Rafale з модернізованими оперативними можливостями
Деталі
Перший із них буде поставлено 2027 року, пише AFP.
Як зазначається, ідеться про замовлення новітньої версії літаків Dassault вартістю 5 мільярдів євро (5,5 мільярда доларів), доводячи загальну кількість куплених Парижем літаків Rafale до 234.
Лекорню заявив, що це замовлення підтримає "понад 7000 робочих місць у більш ніж 400 компаніях" у Франції.
Доповнення
Оголошення, зроблене в п'ятницю, є першою великою закупівлею в межах плану військових закупівель Франції на 413 мільярдів євро на 2024-2030 роки.
Це збільшення на 40% порівняно з попереднім семирічним періодом, воно було ухвалене парламентом у липні минулого року.
"Я хочу, щоб Франція і далі мала збройні сили, які встановлюють стандарти для Європи", - заявив тоді президент країни Еммануель Макрон.
Замовлення надходить у той час, як Франція разом із Німеччиною та Іспанією створює програму з розроблення майбутнього реактивного винищувача Future Combat Air System (FCAS), який має замінити Rafale з 2040 року.