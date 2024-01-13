Франция заказала 42 новых истребителя Rafale
Киев • УНН
Франция заказала 42 новых истребителя Rafale на сумму 5 миллиардов евро, поставка которых начнется в 2027 году
Франция заказала 42 новых истребителя Rafale, заявил в пятницу министр обороны страны Себастьян Лекорню, передает УНН.
Новый решительный шаг сделан с заказом на 42 Rafale для ВВС. Это отличная новость для нашего суверенитета, нашей безопасности и для нашей армии, которые выиграют от дополнительных Rafale с модернизированными оперативными возможностями
Детали
Первый из них будет поставлен в 2027 году, пишет AFP.
Как отмечается, речь идет о заказе новейшей версии самолетов Dassault стоимостью пять миллиардов евро (5,5 миллиардов долларов), доводя общее количество купленных Парижем самолетов Rafale до 234.
Лекорню заявил, что этот заказ поддержит "более 7000 рабочих мест в более чем 400 компаниях" во Франции.
Дополнение
Объявление, сделанное в пятницу, является первой крупной закупкой в рамках плана военных закупок Франции на 413 миллиардов евро на 2024-2030 годы.
Это увеличение на 40% по сравнению с предыдущим семилетним периодом, оно было принято парламентом в июле прошлого года.
"Я хочу, чтобы Франция и дальше имела вооруженные силы, которые устанавливают стандарты для Европы", - заявил тогда президент Эммануэль Макрон.
Заказ поступает в то время, как Франция вместе с Германией и Испанией создает программу по разработке будущего реактивного истребителя Future Combat Air System (FCAS), который должен заменить Rafale с 2040 года.
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