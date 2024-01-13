Перший візит нового міністра саме до Києва свідчить про важливе місце України у пріоритетах Франції – Кулеба

Перший візит новопризначеного міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне саме до Києва є свідченням важливого місця України у пріоритетах французької політики. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з Сежурне, передає кореспондент УНН.

Важливо, що пан Сежурне здійснив свій перший візит саме до України, буквально на другий день після призначення. Доречі, на скільки мені відомо, вперше в історії французької дипломатії після Другої світової війни перший візит глава здійснює саме до України. І це теж свідчення важливого місця України у пріоритетах французької політики - сказав Кулеба.

Доповнення

Сьогодні вранці прибув до Києва новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.