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Перший візит нового міністра саме до Києва свідчить про важливе місце України у пріоритетах Франції – Кулеба

Перший візит нового міністра саме до Києва свідчить про важливе місце України у пріоритетах Франції – Кулеба

Київ • УНН

 • 32552 перегляди

Перший візит міністра закордонних справ Франції до Києва підкреслює пріоритетність України у зовнішній політиці Франції.

Перший візит новопризначеного міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне саме до Києва є свідченням важливого місця України у пріоритетах французької політики. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з Сежурне, передає кореспондент УНН.

Важливо, що пан Сежурне здійснив свій перший візит саме до України, буквально на другий день після призначення. Доречі, на скільки мені відомо, вперше в історії французької дипломатії після Другої світової війни перший візит глава здійснює саме до України. І це теж свідчення важливого місця України у пріоритетах французької політики

- сказав Кулеба.

Доповнення

Сьогодні вранці прибув до Києва новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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