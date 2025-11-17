Первый «универсал» AMG, разработанный независимо от Mercedes, заметили в камуфляже во время тестов в Альпах

Первый "универсал", разработанный AMG независимо от Mercedes, имеет более смелый дизайн, в котором выделяются расширенные крылья, и стиль "стремительного" четырехдверного внедорожника.

Автомобильные папарацци заметили новый безымянный SUV во время тестов в Альпах. Разработанный AMG независимо от Mercedes, "универсал" выглядел большим и мощным - таким, что "готовится к конкуренции с Lotus Eletre и первым в истории Porsche Cayenne EV".

Новая модель без мощного V-8, однако под камуфляжем скрыты расширенные крылья, которые явно выдают, что это не совсем ординарный автомобиль для поездок за покупками.

Не имея сестринской модели Mercedes, AMG имеет свободу продвигать более смелый дизайн - пишет Motor1.

Речь идет о SUV-аналоге четырехдверного автомобиля, который несколько месяцев назад был представлен в виде концепта GT XX. Основа нового "универсала" была разработана исключительно для электромобилей. Мощность будет обеспечиваться тремя осевыми электродвигателями, разработанными компанией Yasa, принадлежащей Mercedes.

Сколько клиентов оценят искусственную театральность скрытых под камуфляж крыльев, еще предстоит узнать. Эксперты уже уверены, что внедорожники AMG с двигателями внутреннего сгорания "никуда не денутся", а вот эта новая модель просто присоединится к линейке, а не заменит существующую.

Также motor1 сообщает о суперседане мощностью 1341 лошадиных сил и скоростью 223 мили в час (360 км/ч), который должен появиться в следующем году.

