16:21 • 1994 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14:33 • 9646 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 13477 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 14807 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 17566 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 18548 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 41640 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25099 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19288 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21606 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Перший "універсал" AMG, розроблений незалежно від Mercedes, помітили у камуфляжі під час тестів в Альпах

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Перший позашляховик, розроблений AMG незалежно від Mercedes, помітили під час тестів в Альпах. Цей електричний SUV має сміливий дизайн та готується конкурувати з Lotus Eletre і Porsche Cayenne EV.

Перший "універсал" AMG, розроблений незалежно від Mercedes, помітили у камуфляжі під час тестів в Альпах

Перший "універсал", розроблений AMG незалежно від Mercedes має більш сміливий дизайн, у якому вирізняються розширені крила, та стиль "стрімкого" чотиридверного позашляховика.

Передає УНН із посиланням на Мotor1.

Деталі

Автомобільні папараці помітили новий безіменний SUV під час тестів в Альпах. Розроблений AMG незалежно від Mercedes, "універсал" виглядав великим і потужним - таким, що "готується до конкуренції з Lotus Eletre і першим в історії Porsche Cayenne EV".

Нова модель без без потужного V-8, втім під камуфляжем приховано розширені крила, які явно видають, що це не зовсім ординарний автомобіль для поїздок за покупками.

Не маючи сестринської моделі Mercedes, AMG має свободу просувати більш сміливий дизайн

 - пише Мotor1.

Ідеться про SUV-аналог чотиридверного автомобіля, який кілька місяців тому був представлений у вигляді концепту GT XX. Основа нового "унівресалу" була розроблена виключно для електромобілі. Потужність буде забезпечуватися трьома осьовими електродвигунами, розробленими компанією Yasa, що належить Mercedes.

Cкільки клієнтів оцінять штучну театральність заховані під камуфляж крила, ще належить дізнатися. Експерти вже впевнені, що позашляховики AMG з двигунами внутрішнього згоряння "нікуди не дінуться", а ось ця нова модель просто приєднається до лінійки, а не замінить існуючу.

Volkswagen готує новий T-Roc R: перший погляд на наступну модель кросовера17.11.25, 15:14 • 1420 переглядiв

Доповнення

Також motor1 повідомляє про суперседан потужністю 1341 кінських сил і швидкістю 223 милі на годину (360 км/год), який має з'явитися наступного року.

Майбутнє авто з ДВЗ: у новому Vision X-Coupe Mazda презентує пристрій, що поглинає власні викиди03.11.25, 17:48 • 2659 переглядiв

Ігор Тележніков

