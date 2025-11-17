Перший "універсал" AMG, розроблений незалежно від Mercedes, помітили у камуфляжі під час тестів в Альпах

Перший "універсал", розроблений AMG незалежно від Mercedes має більш сміливий дизайн, у якому вирізняються розширені крила, та стиль "стрімкого" чотиридверного позашляховика.

Передає УНН із посиланням на Мotor1.

Деталі

Автомобільні папараці помітили новий безіменний SUV під час тестів в Альпах. Розроблений AMG незалежно від Mercedes, "універсал" виглядав великим і потужним - таким, що "готується до конкуренції з Lotus Eletre і першим в історії Porsche Cayenne EV".

Нова модель без без потужного V-8, втім під камуфляжем приховано розширені крила, які явно видають, що це не зовсім ординарний автомобіль для поїздок за покупками.

Не маючи сестринської моделі Mercedes, AMG має свободу просувати більш сміливий дизайн - пише Мotor1.

Ідеться про SUV-аналог чотиридверного автомобіля, який кілька місяців тому був представлений у вигляді концепту GT XX. Основа нового "унівресалу" була розроблена виключно для електромобілі. Потужність буде забезпечуватися трьома осьовими електродвигунами, розробленими компанією Yasa, що належить Mercedes.

Cкільки клієнтів оцінять штучну театральність заховані під камуфляж крила, ще належить дізнатися. Експерти вже впевнені, що позашляховики AMG з двигунами внутрішнього згоряння "нікуди не дінуться", а ось ця нова модель просто приєднається до лінійки, а не замінить існуючу.

Доповнення

Також motor1 повідомляє про суперседан потужністю 1341 кінських сил і швидкістю 223 милі на годину (360 км/год), який має з'явитися наступного року.

