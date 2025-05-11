Первый шаг защиты ребенка: Центр общественного здоровья напоминает о важности вакцинации от гепатита B

Центр общественного здоровья Украины напомнил родителям о важности вакцинации новорожденных от гепатита B, пишет УНН со ссылкой на Facebook ЦОЗ.

Одним из первых шагов к защите ребенка - в первые часы после появления на свет - является вакцинация от гепатита B

Как сообщают в Центре общественного здоровья, гепатит B (ВГВ) поражает печень и может привести к развитию хронического гепатита, а в дальнейшем - цирроза и/или рака.

Наибольшую угрозу болезнь представляет именно для младенцев. В первый год жизни риск развития хронической формы ВГВ после инфицирования достигает 90%. В то же время риск становится меньше с возрастом. К примеру, вероятность развития хронической формы у детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет от 30% до 50%, а у взрослых - лишь 5-10%

По информации, в Украине по оценочным данным 1,5% населения страны болеют вирусным гепатитом В.

Часто вирусный гепатит протекает бессимптомно достаточно длительное время, что вызывает риски как для беременной или роженицы, так и для ее малыша. В частности, инфицирование младенца возможно в ходе родов при контакте с кровью матери