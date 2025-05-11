Первый шаг защиты ребенка: Центр общественного здоровья напоминает о важности вакцинации от гепатита B

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности
11 мая, 05:32 • 17155 просмотра

Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности

10 мая, 14:21 • 48613 просмотра

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

10 мая, 10:49 • 71721 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

9 мая, 18:38 • 65559 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 93661 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 57631 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 71124 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 74577 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 64391 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 66392 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.2м/с
42%
749мм
Популярные новости

В Киевской области в результате утренней атаки повреждены пять домов, есть один пострадавший - ОВА

11 мая, 06:21 • 16162 просмотра

Силы обороны сбили за ночь 60 вражеских БПЛА, еще 41 - "локационно потеряны"

11 мая, 08:06 • 4954 просмотра

На Купянщине до сих пор остаются более 8 тысяч гражданских, несмотря на ежедневные обстрелы - ОВА

11 мая, 08:51 • 6292 просмотра

Снег в мае: на дороге в Буковель идет снег - водителям советуют быть осторожными

10:54 • 4500 просмотра

В Украине предупреждают о заморозках: объявлены желтый и оранжевый уровни опасности

13:17 • 10275 просмотра
публикации

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 39458 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 148364 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 159431 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 141591 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 202272 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Франция

Реклама
УНН Lite

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

12:16 • 2808 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 19071 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 93661 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 49598 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 56305 просмотра
Актуальное

YouTube

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Rockwell B-1 Lancer

Первый шаг защиты ребенка: Центр общественного здоровья напоминает о важности вакцинации от гепатита B

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Вакцинация новорожденных от гепатита B является первым шагом к защите ребенка. В Украине 98% младенцев получили первую дозу вакцины в 2024 году.

Первый шаг защиты ребенка: Центр общественного здоровья напоминает о важности вакцинации от гепатита B

Центр общественного здоровья Украины напомнил родителям о важности вакцинации новорожденных от гепатита B, пишет УНН со ссылкой на Facebook ЦОЗ.

Одним из первых шагов к защите ребенка - в первые часы после появления на свет - является вакцинация от гепатита B

- говорится в сообщении.

 Как сообщают в Центре общественного здоровья, гепатит B (ВГВ) поражает печень и может привести к развитию хронического гепатита, а в дальнейшем - цирроза и/или рака. 

Наибольшую угрозу болезнь представляет именно для младенцев. В первый год жизни риск развития хронической формы ВГВ после инфицирования достигает 90%. В то же время риск становится меньше с возрастом. К примеру, вероятность развития хронической формы у детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет от 30% до 50%, а у взрослых - лишь 5-10%

- сообщает ЦОЗ.

По информации, в Украине по оценочным данным 1,5% населения страны болеют вирусным гепатитом В.

Часто вирусный гепатит протекает бессимптомно достаточно длительное время, что вызывает риски как для беременной или роженицы, так и для ее малыша. В частности, инфицирование младенца возможно в ходе родов при контакте с кровью матери

- говорится в сообщении.

Отмечается, по информации ВОЗ, в большинстве случаев гепатит В передается ребенку либо от матери во время родов, либо в раннем детстве. Поэтому необходимо делать вакцину в первые часы жизни.

Ситуация с вакцинацией в Украине

В Украине по итогам 2024 года первую дозу прививки против гепатита B в роддоме получили 98% младенцев, тогда как 88% детей, рожденных в 2024 году, получили три необходимые дозы прививки от ВГВ в течение первого года жизни

- говорится в сообщении.

Кроме того, Центр общественного здоровья напомнил, что вакцина против гепатита B входит в Национальный календарь профилактических прививок Украины и является бесплатной для младенцев.

В Киеве зафиксирована вспышка гепатита А - медики призывают к усиленной гигиене и вакцинации11.05.25, 13:12 • 3500 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоЗдоровье
Украина
Facebook
Brent
$63.84
Bitcoin
$104,164.00
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,485.65