Первый шаг защиты ребенка: Центр общественного здоровья напоминает о важности вакцинации от гепатита B
Киев • УНН
Вакцинация новорожденных от гепатита B является первым шагом к защите ребенка. В Украине 98% младенцев получили первую дозу вакцины в 2024 году.
Центр общественного здоровья Украины напомнил родителям о важности вакцинации новорожденных от гепатита B, пишет УНН со ссылкой на Facebook ЦОЗ.
Одним из первых шагов к защите ребенка - в первые часы после появления на свет - является вакцинация от гепатита B
Как сообщают в Центре общественного здоровья, гепатит B (ВГВ) поражает печень и может привести к развитию хронического гепатита, а в дальнейшем - цирроза и/или рака.
Наибольшую угрозу болезнь представляет именно для младенцев. В первый год жизни риск развития хронической формы ВГВ после инфицирования достигает 90%. В то же время риск становится меньше с возрастом. К примеру, вероятность развития хронической формы у детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет от 30% до 50%, а у взрослых - лишь 5-10%
По информации, в Украине по оценочным данным 1,5% населения страны болеют вирусным гепатитом В.
Часто вирусный гепатит протекает бессимптомно достаточно длительное время, что вызывает риски как для беременной или роженицы, так и для ее малыша. В частности, инфицирование младенца возможно в ходе родов при контакте с кровью матери
Отмечается, по информации ВОЗ, в большинстве случаев гепатит В передается ребенку либо от матери во время родов, либо в раннем детстве. Поэтому необходимо делать вакцину в первые часы жизни.
Ситуация с вакцинацией в Украине
В Украине по итогам 2024 года первую дозу прививки против гепатита B в роддоме получили 98% младенцев, тогда как 88% детей, рожденных в 2024 году, получили три необходимые дозы прививки от ВГВ в течение первого года жизни
Кроме того, Центр общественного здоровья напомнил, что вакцина против гепатита B входит в Национальный календарь профилактических прививок Украины и является бесплатной для младенцев.
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