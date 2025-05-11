Перший крок захисту дитини: Центр громадського здоров'я нагадує про важливість вакцинації від гепатиту B

Центр громадського здоровʼя України нагадав батькам про важливість вакцинації новонароджених від гепатиту B, пише УНН з посиланням на Facebook ЦГЗ.

Одним із перших кроків до захисту дитини — у перші години після появи на світ — є вакцинація від гепатиту B - йдеться в дописі.

Як повідомляють в Центрі громадського здоровʼя, гепатит B (ВГВ) вражає печінку і може привести розвитку хронічного гепатиту, а в подальшому - цирозу та/або раку.

Найбільшу загрозу хвороба становить саме для немовлят. У перший рік життя ризик розвитку хронічної форми ВГВ після інфікування досягає 90%. Водночас ризик стає меншим з віком. До прикладу вірогідність розвитку хронічної форми у діти віком від 1 до 6 років складає від 30% до 50%, а в дорослих — лише 5–10% - повідомляє ЦГЗ.

За інформацією, в Україні за оціночними даними 1,5% населення країни хворіють на вірусний гепатит В.

Часто вірусний гепатит протікає безсимптомно доволі тривалий час, що спричиняє ризики як для вагітної або породіллі, так і для її малюка. Зокрема інфікування немовля можливе в ході пологів при контакті з кров’ю матері -йдеться в дописі.

Зазначається, за інформацією ВООЗ, в більшості випадків гепатит В передається дитині або від матері під час пологів, або в ранньому дитинстві. Через це необхідно робити вакцину в перші години життя.

Ситуація з вакцинацією в Україні

В Україні за підсумками 2024 року першу дозу щеплення проти гепатиту B у пологовому будинку отримали 98 % немовлят, тоді як 88% дітей народжених у 2024 році отримали три необхідні дози щеплення від ВГВ протягом першого року життя - йдеться в дописі.

Крім того Центр громадського здоровʼя нагадав, що вакцина проти гепатиту B входить до Національного календаря профілактичних щеплень України і є безкоштовною для немовлят.

У Києві зафіксовано спалах гепатиту А - медики закликають до посиленої гігієни та вакцинації