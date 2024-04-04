Первый пациент в США получил почку свиньи и теперь успешно выписался из больницы

В Соединенных Штатах состоялось революционное событие в сфере медицины, - сообщается о выздоровлении первого пациента, которому была пересажена почка генетически модифицированной свиньи. Об этом передает УНН, с ссылкой на госпиталь Гарвардской медицинской школы в Бостоне, New York Times и ВВС.

Детали

62-летнего пациента отправили домой в среду, через две недели после новаторской операции в Массачусетской больнице общего профиля (MGH), сообщила Массачусетская больница общего профиля в Бостоне, на своей странице в платформе X.

Долгое время Ричард "Рик" Слейман из Веймута, штат Массачусетс, боролся с терминальной стадией болезни почек и нуждался в трансплантации органа.

По данным больницы, мужчине имплантировали генетически модифицированный орган 16 марта. Сейчас почка Слеймана сейчас хорошо функционирует, и он больше не находится на диализе. Слейман уже успел сообщить, что возможность покинуть больницу и вернуться домой была "одним из самых счастливых моментов" его жизни.

Я рад снова проводить время со своей семьей, друзьями и любимыми, освободившись от бремени диализа, который влиял на качество моей жизни в течение многих лет - сказал он.

Справочно

В 2018 году Слейману пересадили человеческую почку от умершего донора, однако в прошлом году она начала отказывать, и врачи предложили пересадить свиную почку.

Новая свиная почка, которую он получил, была модифицирована фармацевтической компанией eGenesis, базирующейся в Кембридже, чтобы удалить "вредные свиные свиные гены и добавить определенные человеческие гены, чтобы улучшить ее совместимость с людьми".

Свиньи особенно подходят в качестве доноров, поскольку их метаболизм подобен человеческому. Для того, чтобы использовать такие органы, генетический состав животных-доноров должен быть изменен, среди прочего. В противном случае при пересадке человеку возникнет немедленная реакция отторжения.

У 62-летнего пациента признаки отторжения появились уже на восьмой день после операции, пишет New York Times со ссылкой на одного из врачей. Иммунную реакцию удалось сдержать с помощью лекарств.

В первую неделю это были американские горки - сказал доктор.

Однако мужчина реагировал на лечение так же, как и пациенты, получившие органы от человеческих доноров.

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Ежедневно в США умирает 17 человек, ожидая орган, а почки являются самым распространенным органом, необходимым для трансплантации.

По данным американской некоммерческой организации United Network for Organ Sharing, более 100 000 американцев нуждаются в спасительной трансплантации органов.

Количество доноров - умерших и живых - в 2023 году составило чуть менее 23,5 тысяч.

Хотя приведенный выше пример - это первая свиная почка, пересаженная человеку, впрочем это не первый орган свиньи, который используется в процедуре трансплантации.

Двум другим пациентам пересадили свиное сердце, но эти процедуры были неудачными, поскольку реципиенты умерли через несколько недель, пишет BBC.

Напомним,

Онкобольному мальчику пересадили кость, напечатанную на 3D-принтерери. Это первая такая операция в западных областях Украины. Ее вместе выполнили специалисты из Львова, Киева и Ивано-Франковска. Оперировала объединенная команда во Львове, пишет УНН со ссылкой на Первое медицинское объединение Львова.

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