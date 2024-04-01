Жена посла Украины в Бразилии заболела лихорадкой Денге

Жена посла Украины в Бразилии Андрея Мельника заболела лихорадкой Денге. Этой опасной болезнью также заразился сотрудник посольства с женой. Об этом Светлана Мельник сообщила в Facebook, пишет УНН.

У меня Денге! Бразилия - страна, полная опасностей. Если не ядовитого паука подбросят, то комар Денге укусит. Еще вчера пекла Пасхальные куличи. А сегодня оказалась на скорой с температурой под 40. Ужасное состояние, все тело будто наизнанку выворачивает, голова раскалывается. Только что поставили капельницу, взяли анализ крови. И - к сожалению - подтвердили диагноз, - написала Светлана Мельник.

Детали

Она отметила, что это "страшная" болезнь. Светлана Мельник также сообщила, что на прошлой неделе от Денге умер дипломат из немецкого посольства.

Одного из коллег из нашей дипмиссии вчера тоже подкосило Денге, вместе с женой. Сейчас в Бразилии бушует крупнейшая эпидемия Денге в истории. Госпитали переполнены. Молимся, чтобы обошлось без осложнений, - отметила она.

Напомним

Заболеваемость лихорадкой денге стремительно растет во всем мире, что вызывает беспокойство ВОЗ. Изменение климата усиливает эту угрозу.