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В Україні онкохворому хлопчику пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері

В Україні онкохворому хлопчику пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері

Київ • УНН

 • 555060 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Онкохворому хлопчику пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері. Це перша така операція у західних областях України. Її разом виконали спеціалісти зі Львова, Києва та Івано-Франківська. Оперувала об’єднана команда у Львові, пише УНН з посиланням на Перше медичне об'єднання Львова.

Деталі

Богданчику з Івано-Франківщини - лише 8, а він уже вдруге бореться зі страшною недугою. У 3 роки йому діагностували рак печінки. Тоді малюк пройшов довгий шлях до одужання та переніс складну операцію з видалення пухлини разом із жовчним міхуром. Згодом хлопчик пішов до школи та розвивався, як усі інші діти. Здавалося, що все позаду. Та хвороба наздогнала дитину. Цього разу рак уразив кістку, повідомили у медзакладі.

"Якось після школи Богданчик поскаржився батькам на сильний біль у нозі. Пізніше кінцівка ще й набрякла. Сім’я відразу звернулася до лікарів в Івано-Франківську, які раніше вже вилікували їхнього хлопчика. Богданові зробили всі необхідні обстеження і біопсія підтвердила найстрашніші побоювання - знову рак. Цього разу - саркома Юинга. Це тип раку кістки, який найчастіше трапляється в дітей та підлітків. Щороку його діагностують у 3 дітей з 1 млн", - йдеться в повідомленні медзакладу.

Зазначається, що злоякісна пухлина вразила аж 28 см стегнової кістки хлопчика. Аби зберегти йому ногу, необхідно було видалити уражену частину та вживити на її місце імплант. Як зробити це якнайліпше - франківські лікарі радилися з колегами з інших міст України. Разом вони зо пів року готувалися до операції. А хлопчик тим часом отримував хіміотерапію.

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Коли прийшов час оперувати, Богданчик приїхав до Львова - в Лікарню Святого Миколая, де задля його порятунку свої вміння та зусилля об’єдналися хірурги, онкологи та травматологи зі Львова, Києва та Івано-Франківська. Операція була складною. Спершу спеціалісти видалили саму пухлину, а потому провели експрес-біопсію, аби точно з’ясувати, який об’єм кістки необхідно забрати.

Цитата

"Київські інженери, які виготовили титановий імплант для Богданчика, підготували три варіанти різної довжини. Всі вони надруковані на 3D-принтері. Проєктували імпланти місяць і ще два тижні друкували. Після біопсії лікарі видалили уражену раком кістку та встановили хлопчику імплант відповідного розміру, який ростиме разом із дитиною. Втручання тривало 6 годин і минуло успішно. Важливо! Така операція була виконана у західних регіонах України - вперше!", - зазначають медики.

Богданчик уже повернувся до Івано-Франківська та продовжує лікування, яке буде тривалим. Попереду в хлопчика – кілька курсів поліхіміотерапії та променевої терапії, а також трансплантація кісткового мозку.

"Хірурги й травматологи Лікарні Святого Миколая дякують за плідну й успішну співпрацю колегам з Івано-Франківської дитячої обласної клінічної лікарні, Інституту травматології і ортопедії в Києві та Київської міської дитячої клінічної лікарні №2. А Богданчику бажають одужання!", - додається в повідомленні.

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