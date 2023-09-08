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В Украине онкобольному мальчику пересадили кость, напечатанную на 3D-принтере

Киев • УНН

 • 555057 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Онкобольному мальчику пересадили кость, напечатанную на 3D-принтере. Это первая такая операция в западных областях Украины. Ее вместе выполнили специалисты из Львова, Киева и Ивано-Франковска. Оперировала объединенная команда во Львове, пишет УНН со ссылкой на Первое медицинское объединение Львова.

Детали

Богданчику из Ивано-Франковской области - всего 8, а он уже второй раз борется со страшным недугом. В 3 года ему диагностировали рак печени. Тогда малыш прошел долгий путь к выздоровлению и перенес сложную операцию по удалению опухоли вместе с желчным пузырем. Впоследствии мальчик пошел в школу и развивался, как все остальные дети. Казалось, что все позади. Но болезнь настигла ребенка. На этот раз рак поразил кость, сообщили в медучреждении.

"Как-то после школы Богданчик пожаловался родителям на сильную боль в ноге. Позже конечность еще и отекла. Семья’я сразу обратилась к врачам в Ивано-Франковске, которые ранее уже вылечили их мальчика. Богдану сделали все необходимые обследования и биопсия подтвердила самые страшные опасения - снова рак. На этот раз - саркома Юинга. Это тип рака кости, который чаще всего встречается у детей и подростков. Ежегодно его диагностируют у 3 детей из 1 млн", - говорится в сообщении медучреждения.

Отмечается, что злокачественная опухоль поразила аж 28 см бедренной кости мальчика. Чтобы сохранить ему ногу, необходимо было удалить пораженную часть и вживить на ее место имплант. Как сделать это лучше - франковские врачи советовались с коллегами из других городов Украины. Вместе они полгода готовились к операции. А мальчик тем временем получал химиотерапию.

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Когда пришло время оперировать, Богданчик приехал во Львов - в Больницу Святого Николая, где для его спасения свои умения и усилия объединили хирурги, онкологи и травматологи из Львова, Киева и Ивано-Франковска. Операция была сложной. Сначала специалисты удалили саму опухоль, а потом провели экспресс-биопсию, чтобы точно выяснить, какой объем кости необходимо забрать.

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"Киевские инженеры, которые изготовили титановый имплант для Богданчика, подготовили три варианта разной длины. Все они напечатаны на 3D-принтере. Проектировали импланты месяц и еще две недели печатали. После биопсии врачи удалили пораженную раком кость и установили мальчику имплант соответствующего размера, который будет расти вместе с ребенком. Вмешательство длилось 6 часов и прошло успешно. Важно! Такая операция была выполнена в западных регионах Украины - впервые!", - отмечают медики.

Богданчик уже вернулся в Ивано-Франковск и продолжает лечение, которое будет длительным. Впереди у мальчика – несколько курсов полихимиотерапии и лучевой терапии, а также трансплантация костного мозга.

"Хирурги и травматологи Больницы Святого Николая благодарят за плодотворное и успешное сотрудничество коллег из Ивано-Франковской детской областной клинической больницы, Института травматологии и ортопедии в Киеве и Киевской городской детской клинической больницы №2. А Богданчику желают выздоровления!", - добавляется в сообщении.

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