Первый день зимы в Украине: какую погоду ждать и где будет теплее всего

ukenru
Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 103092 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 118911 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 125925 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 128399 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 122250 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 110517 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 125475 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 132132 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 131957 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 133203 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Протесты в Тбилиси: загорелся пожар в здании парламента

Протесты в Тбилиси: загорелся пожар в здании парламента

 • 37054 просмотра
Смертельный удар по Днепропетровщине: 4 человек погибли, 21 человек пострадал

Смертельный удар по Днепропетровщине: 4 человек погибли, 21 человек пострадал

 • 38615 просмотра
Генштаб: произошло 211 атак на фронте, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: произошло 211 атак на фронте, горячее всего на Покровском направлении

 • 28285 просмотра
Полиция применила водометы против протестующих в центре Тбилиси

Полиция применила водометы против протестующих в центре Тбилиси

 • 15171 просмотра
Минобороны презентовало концепцию реформы военно-врачебных комиссий

Минобороны презентовало концепцию реформы военно-врачебных комиссий

 • 28636 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 117906 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 116752 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 131394 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 142778 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 163457 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 51989 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 46868 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 71886 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 85083 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 83348 просмотра
Актуальное
Первый день зимы в Украине: какую погоду ждать и где будет теплее всего

Первый день зимы в Украине: какую погоду ждать и где будет теплее всего

Киев  •  УНН

 • 2724 просмотра

Read in English

1 декабря в Украине будет облачно, без осадков, с температурой от -1°C до +7°C. Теплее всего ожидается во Львове и Одессе, а в большинстве регионов температура составит +1...+3°C.

Первый день зимы в Украине будет облачным, но без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Температура воздуха будет колебаться от -1°C до +7°C в зависимости от региона. 

В Киеве, Днепре, Харькове, Донецке и Луганске температура составит от -1°C до +3°C. Львов и Одесса порадуют несколько более теплой погодой-до +5 ... + 7°C. В Симферополе ожидается +3 ... + 5°C. 

В целом по стране дневная температура будет удерживаться на уровне +1°...+3°C. Солнца сегодня не будет, но и дождей или снега не предвидится. 

Где ожидать снег и дождь: прогноз погоды на сегодня28 нояб. 2024, 06:22 • 15965 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКиев
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
odessaОдесса
kievКиев
kharkivХарьков