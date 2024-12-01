Первый день зимы в Украине: какую погоду ждать и где будет теплее всего
Киев • УНН
1 декабря в Украине будет облачно, без осадков, с температурой от -1°C до +7°C. Теплее всего ожидается во Львове и Одессе, а в большинстве регионов температура составит +1...+3°C.
Первый день зимы в Украине будет облачным, но без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Температура воздуха будет колебаться от -1°C до +7°C в зависимости от региона.
В Киеве, Днепре, Харькове, Донецке и Луганске температура составит от -1°C до +3°C. Львов и Одесса порадуют несколько более теплой погодой-до +5 ... + 7°C. В Симферополе ожидается +3 ... + 5°C.
В целом по стране дневная температура будет удерживаться на уровне +1°...+3°C. Солнца сегодня не будет, но и дождей или снега не предвидится.
Где ожидать снег и дождь: прогноз погоды на сегодня28 нояб. 2024, 06:22 • 15965 просмотров