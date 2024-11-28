Где ожидать снег и дождь: прогноз погоды на сегодня

В Украине ожидается контрастная погода: от снега на северо-востоке до дождя на западе. Температура будет колебаться от -3° ночью до +10° днем на юге страны, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 28 ноября ночью на северо-востоке страны местами небольшой снег, в день в западных областях умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях туман.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму 5-10° тепла.

Прогноз погоды по Киевской области

Облачно с прояснениями. без осадков. ночью и утром туман. ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-3° мороза, днем 0-3° тепла,

По Киеву температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.