16:15 • 2658 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
14:13 • 8842 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42 • 48162 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 93614 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
11:32 • 85389 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 43294 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 136540 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 59552 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 54810 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 178284 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 7864 просмотра
Первые визиты будут в Украину и Польшу: Сейм Литвы утвердил нового премьер-министра страны

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Сейм Литвы утвердил Ингу Ругинене премьер-министром. Она планирует первые визиты в Украину и Польшу.

Первые визиты будут в Украину и Польшу: Сейм Литвы утвердил нового премьер-министра страны

Сейм Литвы утвердил кандидатуру лидера новой правящей коалиции от социал-демократической партии Инги Ругинене на должность премьер-министра страны. Свои первые визиты новая глава правительства планирует осуществить в Украину и Польшу, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

За кандидатуру во время заседания парламента в четверг проголосовали 78 депутатов, 35 высказались против, еще 14 воздержались. После одобрения Сеймом И. Ругинене не позднее чем через 15 дней после своего назначения должна представить парламенту составленный и утвержденный президентом кабинет министров, а также вынести на рассмотрение парламента программу правительства.

Правительство получит полномочия действовать после утверждения Сеймом его программы большинством голосов присутствующих на заседании членов.

С первыми заграничными визитами Инга Ругинене отправится в Украину и Польшу.

"Безусловно, если говорить о внешней политике, то первыми визитами будут Украина и Польша. Это очень важно", - заявила Ругинене журналистам в Сейме.

Она не ответила на вопрос, какой будет ее первая работа на посту главы правительства.

"У премьер-министра не бывает какой-то одной первой работы. Я уже говорила в министерстве, что, приходя в первый день, вы сразу же оказываетесь завалены работой по разным направлениям", - сказала Ругинене.

Литва объявила бесполетную зону вдоль части границы с беларусью после вторжения дронов21.08.25, 16:09 • 3615 просмотров

По ее словам, важнейшей задачей будет утверждение программы работы правительства, составление четкого плана мероприятий и скорейшее начало его реализации. Перед голосованием в Сейме политик сказала, что готова работать, слушать и прислушиваться.

"Мой стиль всегда заключался в командной работе. Я командный человек и призываю все фракции, независимо от взглядов и мнений, работать вместе как команда", - сказала Ругинене.

Ругинене, избранная на выборах в Сейм 2024 года, работала в правительстве Гинтаутаса Палуцкаса, который ныне ушел в отставку, и до этого времени исполняла обязанности главы Министерства социальной защиты и труда.

До начала политической карьеры политик с 2018 года возглавляла Конфедерацию профсоюзов Литвы. Согласно Конституции, премьер-министра назначает и освобождает от должности президент с одобрения Сейма.

Дополнение

Украина и Литва подписали Письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции. Это предусматривает запуск совместных предприятий, в частности по созданию дальнобойных беспилотников.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Литва
Украина
Польша