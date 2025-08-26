Первые визиты будут в Украину и Польшу: Сейм Литвы утвердил нового премьер-министра страны

Сейм Литвы утвердил кандидатуру лидера новой правящей коалиции от социал-демократической партии Инги Ругинене на должность премьер-министра страны. Свои первые визиты новая глава правительства планирует осуществить в Украину и Польшу, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

За кандидатуру во время заседания парламента в четверг проголосовали 78 депутатов, 35 высказались против, еще 14 воздержались. После одобрения Сеймом И. Ругинене не позднее чем через 15 дней после своего назначения должна представить парламенту составленный и утвержденный президентом кабинет министров, а также вынести на рассмотрение парламента программу правительства.

Правительство получит полномочия действовать после утверждения Сеймом его программы большинством голосов присутствующих на заседании членов.

С первыми заграничными визитами Инга Ругинене отправится в Украину и Польшу.

"Безусловно, если говорить о внешней политике, то первыми визитами будут Украина и Польша. Это очень важно", - заявила Ругинене журналистам в Сейме.

Она не ответила на вопрос, какой будет ее первая работа на посту главы правительства.

"У премьер-министра не бывает какой-то одной первой работы. Я уже говорила в министерстве, что, приходя в первый день, вы сразу же оказываетесь завалены работой по разным направлениям", - сказала Ругинене.

По ее словам, важнейшей задачей будет утверждение программы работы правительства, составление четкого плана мероприятий и скорейшее начало его реализации. Перед голосованием в Сейме политик сказала, что готова работать, слушать и прислушиваться.

"Мой стиль всегда заключался в командной работе. Я командный человек и призываю все фракции, независимо от взглядов и мнений, работать вместе как команда", - сказала Ругинене.

Ругинене, избранная на выборах в Сейм 2024 года, работала в правительстве Гинтаутаса Палуцкаса, который ныне ушел в отставку, и до этого времени исполняла обязанности главы Министерства социальной защиты и труда.

До начала политической карьеры политик с 2018 года возглавляла Конфедерацию профсоюзов Литвы. Согласно Конституции, премьер-министра назначает и освобождает от должности президент с одобрения Сейма.

Дополнение

Украина и Литва подписали Письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции. Это предусматривает запуск совместных предприятий, в частности по созданию дальнобойных беспилотников.