Перші візити будуть до України і Польщі: Сейм Литви затвердив нову прем’єр-міністерку країни

16:15
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
11:32
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ
26 серпня, 08:06
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером
26 серпня, 10:03
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД
26 серпня, 10:30
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
11:34
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року
13:17
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу
14:05
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ
26 серпня, 08:06
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 06:24
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Європа
Нідерланди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року
13:17
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером
26 серпня, 10:03
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
26 серпня, 06:39
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?
25 серпня, 14:33
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
25 серпня, 14:18
Боєприпаси
Долар США
Євро
Гривня
Безпілотний літальний апарат

Перші візити будуть до України і Польщі: Сейм Литви затвердив нову прем’єр-міністерку країни

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Сейм Литви затвердив Інгу Ругінене прем'єр-міністром. Вона планує перші візити до України та Польщі.

Перші візити будуть до України і Польщі: Сейм Литви затвердив нову прем’єр-міністерку країни

Сейм Литви затвердив кандидатуру лідера нової правлячої коаліції від соціал-демократичної партії Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністра країни. Свої перші візити нова глава уряду планує здійснити до України та Польщі, пише УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

За кандидатуру під час засідання парламенту у четвер проголосували 78 депутатів, 35 висловилися проти, ще 14 утрималися. Після схвалення Сеймом І. Ругінене не пізніше ніж через 15 днів після свого призначення має надати парламенту складений і затверджений президентом кабінет міністрів, а також винести на розгляд парламенту програму уряду.

Уряд отримає повноваження діяти після затвердження Сеймом його програми більшістю голосів присутніх на засіданні членів.

З першими закордонними візитами Інги Ругінене вирушить до України та Польщі.

"Безумовно, якщо говорити про зовнішню політику, то першими візитами будуть Україна та Польща. Це дуже важливо", - заявила Ругінене журналістам у Сеймі.

Вона не відповіла на запитання, якою буде її перша робота на посаді глави уряду.

"У прем'єр-міністра не буває якоїсь однієї першої роботи. Я вже говорила в міністерстві, що, приходячи першого дня, ви відразу ж опиняєтеся завалені роботою з різних напрямків", - сказала Ругінене.

Литва оголосила безпольотну зону вздовж частини кордону з білоруссю після вторгнення дронів21.08.25, 16:09 • 3615 переглядiв

За її словами, найважливішим завданням буде затвердження програми роботи уряду, складання чіткого плану заходів та якнайшвидший початок його реалізації. Перед голосуванням у Сеймі політик сказала, що готова працювати, слухати та прислухатися.

"Мій стиль завжди полягав у командній роботі. Я командна людина і закликаю усі фракції, незалежно від поглядів та думок, працювати разом як команда", - сказала Ругінене.

Ругінене, обрана на виборах до Сейму 2024 року, працювала в уряді Гінтаутаса Палуцкаса, який нині пішов у відставку, і до цього часу виконувала обов'язки голови Міністерства соціального захисту і праці.

До початку політичної кар'єри політик із 2018 року очолювала Конфедерацію профспілок Литви. Згідно з Конституцією, прем'єр-міністра призначає та звільняє з посади президент зі схвалення Сейму.

Доповнення

Україна та Литва підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції. Це передбачає запуск спільних підприємств, зокрема зі створення далекобійних безпілотників.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Литва
Україна
Польща