Перші візити будуть до України і Польщі: Сейм Литви затвердив нову прем’єр-міністерку країни

Сейм Литви затвердив кандидатуру лідера нової правлячої коаліції від соціал-демократичної партії Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністра країни. Свої перші візити нова глава уряду планує здійснити до України та Польщі, пише УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

За кандидатуру під час засідання парламенту у четвер проголосували 78 депутатів, 35 висловилися проти, ще 14 утрималися. Після схвалення Сеймом І. Ругінене не пізніше ніж через 15 днів після свого призначення має надати парламенту складений і затверджений президентом кабінет міністрів, а також винести на розгляд парламенту програму уряду.

Уряд отримає повноваження діяти після затвердження Сеймом його програми більшістю голосів присутніх на засіданні членів.

З першими закордонними візитами Інги Ругінене вирушить до України та Польщі.

"Безумовно, якщо говорити про зовнішню політику, то першими візитами будуть Україна та Польща. Це дуже важливо", - заявила Ругінене журналістам у Сеймі.

Вона не відповіла на запитання, якою буде її перша робота на посаді глави уряду.

"У прем'єр-міністра не буває якоїсь однієї першої роботи. Я вже говорила в міністерстві, що, приходячи першого дня, ви відразу ж опиняєтеся завалені роботою з різних напрямків", - сказала Ругінене.

Литва оголосила безпольотну зону вздовж частини кордону з білоруссю після вторгнення дронів

За її словами, найважливішим завданням буде затвердження програми роботи уряду, складання чіткого плану заходів та якнайшвидший початок його реалізації. Перед голосуванням у Сеймі політик сказала, що готова працювати, слухати та прислухатися.

"Мій стиль завжди полягав у командній роботі. Я командна людина і закликаю усі фракції, незалежно від поглядів та думок, працювати разом як команда", - сказала Ругінене.

Ругінене, обрана на виборах до Сейму 2024 року, працювала в уряді Гінтаутаса Палуцкаса, який нині пішов у відставку, і до цього часу виконувала обов'язки голови Міністерства соціального захисту і праці.

До початку політичної кар'єри політик із 2018 року очолювала Конфедерацію профспілок Литви. Згідно з Конституцією, прем'єр-міністра призначає та звільняє з посади президент зі схвалення Сейму.

Доповнення

Україна та Литва підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції. Це передбачає запуск спільних підприємств, зокрема зі створення далекобійних безпілотників.