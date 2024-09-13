Первые минуты свободы и звонки родственникам освобожденных из плена украинцев: показаны кадры

Сегодня возвращаются домой еще 49 наших граждан. Первыми кадрами и звонками родным поделились Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Первые мгновения на свободе. Они ждали их так долго. Первые слова поддержки и понимания: их ждут, их любят, Украина борется. Мы делаем все возможное, чтобы каждый и каждая вернулись домой. - подписали фотографии и видео в Координационном штабе.

Омбудсман Дмитрий Лубинец опубликовал один из звонков освобожденного украинца со словами "Я дома".

Он указал, что Украина ежедневно работает для того, чтобы каждый ребенок, каждая семья, которая ждет своего родного из российского плена, услышала эти заветные слова.

Ще 49 українців повернулись додому: Україна провела 56-й обмін полоненими з рф

Также Омбудсман публиковал видео, как освобожденная из российского плена украинка поделилась первыми эмоциями после возвращения домой.

Она рассказала, что писала маме, "молись, мама, я буду дома, мне приснился сон".

Обмін полоненими: Україна повернула 15 захисників Маріуполя та Азовсталі