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Перші миті на волі та дзвінки рідним звільнених з полону українців: показали кадри

Перші миті на волі та дзвінки рідним звільнених з полону українців: показали кадри

Київ • УНН

 • 13347 перегляди

49 українських громадян повернулися з російського полону. Координаційний штаб та Омбудсман поділилися кадрами перших емоцій звільнених та їхніх дзвінків рідним зі словами "Я вдома".

Сьогодні повертаються додому ще 49 наших громадян.Першими кадрами та дзвінками рідним поділились Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН

 Перші миті на волі. Вони чекали їх так довго. Перші слова підтримки і розуміння: на них чекають, їх люблять, Україна бореться. Ми робимо все можливе, щоби кожен і кожна повернулися додому.

- підписали світлини та відео у Координаційному штабі. 

Омбудсман Дмитро Лубінець опублікував один із дзвінків звільненого українця  зі словами "Я вдома". 

Він вказав, що Україна щоденно працює задля того, щоб кожна дитина, кожна сім'я, яка чекає свого рідного з російського полону, почула ці заповітні слова.

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Також Омбудсман публікував відео, як звільнена з російського полону українка поділилася першими емоціями після повернення додому.

Вона розповіла, що писала мамі, "молися, мамо, я буду вдома, мені наснився сон".

Обмін полоненими: Україна повернула 15 захисників Маріуполя та Азовсталі 13.09.24, 14:44 • 14591 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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