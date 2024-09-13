Перші миті на волі та дзвінки рідним звільнених з полону українців: показали кадри

Сьогодні повертаються додому ще 49 наших громадян.Першими кадрами та дзвінками рідним поділились Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.

Перші миті на волі. Вони чекали їх так довго. Перші слова підтримки і розуміння: на них чекають, їх люблять, Україна бореться. Ми робимо все можливе, щоби кожен і кожна повернулися додому.