Первые 5-10 лет: Зеленский заявил, что после войны должны быть специальные условия безопасности в Украине

После окончания полномасштабной войны в Украине во всех городах должны быть специальные условия безопасности из-за большого количества оружия на руках. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами черновицких университетов, и добавил, что считает, что так будет первые 5-10 лет, передает корреспондент УНН.

"У людей много оружия на руках...Так всегда после войны и мы не исключение...Поэтому мы должны понимать, что оружия очень много. Урегулировать этот вопрос ... мы урегулируем, будут законодательные вещи и тому подобное. Я их знаю, я их видел, этого я не боюсь", - сказал Зеленский.

Он отметил, что должны быть специальные безопасные условия во всех городах.

"Не только там где контактная линия, или приграничные области. Повсюду, и в Черновцах. И в школах, и в университетах, и специальные рамки. Я считаю, что первые 5-10 лет так оно будет... Там где большое скопление людей должно быть очень-очень безопасно... Увеличение безопасности на границах, в городах, в общинах... Мы должны с этим пожить", - рассказал Зеленский.

Дополнение

В феврале сообщалось, что в Украине в школах, которые работают в офлайн-режиме, работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 человек готовят, ведь это большой комплекс знаний, которым должны овладеть полицейские.

В МВД анонсировали появление металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах Украины.