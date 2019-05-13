Первый аэропорт в Германии исправил название Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Международный аэропорт Мюнхена Германии отныне использует название Киева латиницей согласно украинским транслитерацией. Об этом говорится в заявлении Генерального консульства Украины в Мюнхене, передает корреспондент УНН.
"На обращение Генконсульства Мюнхенский международный аэропорт отныне подает название украинской столицы с корректной транслитерацией немецким и английским языком! Спасибо руководству аэропорта и всем, кто работает адвокатом кампанию #CorrectUA в Германии", - сообщили в консульстве.
Отметим, ранее главный аэропорт Рима изменил написание украинской столицы.
Как сообщал УНН, один из крупнейших банков в Европе - австрийский Райффайзен Банк - изменил написание названия столицы Украины на английском - Kyiv, а не Kiev.