Первый аэропорт в Германии исправил название Киева

"На обращение Генконсульства Мюнхенский международный аэропорт отныне подает название украинской столицы с корректной транслитерацией немецким и английским языком! Спасибо руководству аэропорта и всем, кто работает адвокатом кампанию #CorrectUA в Германии", - сообщили в консульстве.



Отметим, ранее главный аэропорт Рима изменил написание украинской столицы.



Как сообщал УНН, один из крупнейших банков в Европе - австрийский Райффайзен Банк - изменил написание названия столицы Украины на английском - Kyiv, а не Kiev.