Перший аеропорт у Німеччині виправив назву Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міжнародний аеропорт Мюнхена Німеччини відтепер використовує назву Києва латиницею згідно з українською транслітерацією. Про це йдеться в заяві Генерального консульства України в Мюнхені, передає кореспондент УНН.
"На звернення Генконсульства Мюнхенський міжнародний аеропорт відтепер подає назву української столиці з коректною транслітерацією німецькою та англійською мовами! Дякуємо керівництву аеропорту та всім, хто адвокатує кампанію #CorrectUA в Німеччині", - повідомили в консульстві.
Зазначимо, раніше головний аеропорт Риму змінив написання української столиці.
Як повідомляв УНН, один з найбільших банків у Європі – австрійський Райфайзен Банк - змінив написання назви столиці України англійською – Kyiv, а не Kiev.