Перри планирует обсудить с Порошенко общую стратегию в области энергетики

"В следующие несколько часов я хотел бы начать с Президентом диалог относительно стратегии в области энергетического сектора. И я хотел бы послать очень четкое сообщение, что президент Трамп, его администрация, США являются сильными партнерами Украины", - сказал министр.

Он также отметил, что США хотели бы помогать Украине в усилиях по реформированию своих структур и правительства.

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"Например, мы хотели бы поддержать усилия "Нафтогаза" относительно разделения добычи и распределения газа (анбандлинга), мы также хотели бы поддержать ваши усилия по либерализации рынка энергии и также прозрачности работы в этой области. Последние сообщения о новых инициативах по раскрытию всех геофизических, геологических данных о местах добычи энергоресурсов, а также ваши шаги в упрощении лицензирования и принятия закона о разделе продукции - все это вместе посылает сильное сообщение как правительству США, так и частному сектору, а также европейским коллегам и партнерам о том, что Украина очень серьезно относится к процессу реформ и очень серьезно относится к тому, чтобы создать в государстве мощный центр энергоресурсов", - заявил он.

Как сообщал УНН, Перри заявил, что Соединенные Штаты готовы работать как партнеры с Украиной в сфере энергетики.