Перрі планує обговорити з Порошенком спільну стратегію в галузі енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Українська і американська сторона сьогодні проведуть діалог щодо стратегії в галузі енергетичного сектору. Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив міністр енергетики США Рік Перрі, передає кореспондент УНН.
“У наступні декілька годин я хотів би розпочати з Президентом діалог щодо стратегії в галузі енергетичного сектору. І я хотів би послати дуже чітке повідомлення, що президент Трамп, його адміністрація, США є сильними партнерами України”, — сказав міністр.
Він також зазначив, що США хотіли б допомагати Україні у зусиллях з реформування своїх структур і уряду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща підписала 24-річний контракт на постачання газу зі США
“Наприклад, ми хотіли б підтримати зусилля „Нафтогазу“ щодо розділення видобутку і розподілу газу (анбандлінгу), ми також хотіли б підтримати ваші зусилля щодо лібералізації ринку енергії і також прозорості роботи у цій галузі. Нещодавні повідомлення про нові ініціативи щодо розкриття всіх геофізичних, геологічних даних щодо місць видобутку енергоресурсів, а також ваші кроки у спрощенні ліцензування і прийняття закону про розподіл продукції — все це разом посилає сильне повідомлення як уряду США, так і приватному сектору, а також європейським колегам і партнерам про те, що Україна дуже серйозно ставиться до процесу реформ і дуже серйозно ставиться до того, щоб створити в державі потужний центр енергоресурсів”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, Перрі заявив, що Сполучені Штати готові працювати як партнери з Україною у сфері енергетики.