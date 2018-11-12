Перрі планує обговорити з Порошенком спільну стратегію в галузі енергетики

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Українська і американська сторона сьогодні проведуть діалог щодо стратегії в галузі енергетичного сектору. Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив міністр енергетики США Рік Перрі, передає кореспондент УНН.

“У наступні декілька годин я хотів би розпочати з Президентом діалог щодо стратегії в галузі енергетичного сектору. І я хотів би послати дуже чітке повідомлення, що президент Трамп, його адміністрація, США є сильними партнерами України”, — сказав міністр.

Він також зазначив, що США хотіли б допомагати Україні у зусиллях з реформування своїх структур і уряду.

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“Наприклад, ми хотіли б підтримати зусилля „Нафтогазу“ щодо розділення видобутку і розподілу газу (анбандлінгу), ми також хотіли б підтримати ваші зусилля щодо лібералізації ринку енергії і також прозорості роботи у цій галузі. Нещодавні повідомлення про нові ініціативи щодо розкриття всіх геофізичних, геологічних даних щодо місць видобутку енергоресурсів, а також ваші кроки у спрощенні ліцензування і прийняття закону про розподіл продукції — все це разом посилає сильне повідомлення як уряду США, так і приватному сектору, а також європейським колегам і партнерам про те, що Україна дуже серйозно ставиться до процесу реформ і дуже серйозно ставиться до того, щоб створити в державі потужний центр енергоресурсів”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, Перрі заявив, що Сполучені Штати готові працювати як партнери з Україною у сфері енергетики.

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